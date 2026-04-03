Oszuści podszyli się pod policję. Kobieta niemal straciła oszczędności

Fałszywy numer na ekranie telefonu

Oszuści zadzwonili do seniorki i podszyli się pod oficera prasowego lokalnej komendy. Na wyświetlaczu pojawił się prawdziwy numer telefonu podkomisarz Bernadetty Krawczyk. Przestępcy użyli technologii spoofingu, która pozwala ukryć ich prawdziwą tożsamość i wyświetlić dowolne dane.

Kobieta uwierzyła w historię przedstawioną przez telefon. Przygotowała gotówkę i czekała na osobę, która miała odebrać paczkę spod jej drzwi. Była przekonana, że pomaga funkcjonariuszom w ważnej sprawie. Przestępcy manipulowali jej emocjami, by jak najszybciej przejąć majątek.

Przypadek uratował oszczędności życia

Seniorka spróbowała oddzwonić na numer, który widniał w telefonie. Nikt nie odebrał, ale prawdziwa policjantka po chwili zauważyła nieodebrane połączenie. Gdy podkomisarz Krawczyk oddzwoniła, usłyszała w słuchawce głos kobiety czekającej na kuriera.

Funkcjonariuszka natychmiast ostrzegła seniorkę przed atakiem. Dzięki temu pieniądze nie trafiły w ręce złodziei. To zdarzenie pokazuje, jak niebezpieczne może być zaufanie do informacji widocznych na ekranie smartfona. Przestępcy coraz częściej wykorzystują wizerunek znanych osób oraz instytucji publicznych.

Nie daj się okraść!

Policja przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy przez telefon. Jeśli słyszysz taką prośbę, natychmiast przerwij rozmowę. Prawdziwy policjant nie będzie domagał się gotówki ani udziału w tajnych akcjach finansowych.