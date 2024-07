Lepiej w to nie klikaj. Te reklamy wyłudzają pieniądze

Prezent za prawidłową odpowiedź? Podwojenie posiadanego majątku? A może zwrot pieniędzy, w przypadku jeśli nie zostaniesz szybko milionerem? Sprawdź, na co uważać w mediach społecznościowych.

W sieci nieustannie jesteśmy narażeni na rozmaite oszustwa. CSIRT KNF właśnie podał przerażające dane za czerwiec. Tylko w przeciągu tego jednego miesiąca zgłoszonych zostało 1300 fałszywych reklam i 5705 niebezpiecznych domen, które związane były z fałszywymi inwestycjami.

W ogłoszeniach, które prowadziły do fałszywych domen, były wykorzystane wizerunki polityków, celebrytów, znanych marek lub instytucji. Mieli oni sprawić, że fake'owa reklama inwestycji stawała się bardziej wiarygodna. Instytucje takie jak Tauron, Orlen w pierwszym kontakcie z tego typu ogłoszeniem, wzbudzają raczej zaufanie i pozytywne skojarzenia. Co dopiero, uśmiechający się szeroko Robert Lewandowski. Nawet jeśli obiecuje zwrot pieniędzy, to na pierwszy rzut oka, nie budzi żadnych podejrzeń. Niestety, wszystkie te reklamy okazały się nieuczciwą procedurą, chcącą wyłudzić nasze dane i pieniądze. Niby to wiemy, ale wciąż się nabieramy. Skalę poniższego zjawiska obrazuje poniższy wykres.

xx

Cyberprzestępcy zamieszczają reklamy fałszywych inwestycji w mediach społecznościowych, w których wykorzystują wizerunki znanych osób czy instytucji. Zespół @CSIRT_KNF zgłosił w czerwcu 1300 fałszywych reklam i 5705 niebezpiecznych domen, które związane były z fałszywymi… pic.twitter.com/avi8MwZwBf — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) July 4, 2024

Jeszcze raz uczulamy, aby nie klikać w żadne podejrzane ogłoszenia, zwłaszcza te, które obiecują szybki zarobek. Nawet jeśli na zdjęciu widzimy szanowaną instytucję lub idola. Zanim podamy jakiekolwiek dane, dwa razy się zastanówmy.

Zobacz: Oszuści znów ruszyli na łowy. Na celowniku użytkownicy Facebooka

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Surasak_Ch / Shutterstock.com

Źródło tekstu: CSIRT KNF