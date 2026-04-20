Bezpieczeństwo

Wystarczy jeden błąd i kasa znika z konta. Tego nie rób

Nie zdążyłeś odebrać telefonu? Sprawdź dokładnie, z jakiego numeru został wykonany. Inaczej możesz stracić sporo kasy i nerwów.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:49
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wystarczy jeden błąd i kasa znika z konta. Tego nie rób

Polacy znowu muszą mierzyć się z falą oszustw internetowych. Przestępcy po raz kolejny wykorzystują metodę znaną jako Wangiri. Wystarczy chwila nieuwagi, aby stać się jej ofiarą.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nieznany numer? Nie oddzwaniaj

Metoda działania oszustów jest prosta i od lat znana. Pomimo tego cały czas pozostaje skuteczna. Najpierw wykonują oni bardzo krótki telefon do ofiary (tzw. puszczenie sygnału). Najczęściej robią to w nocy lub wczesnym rankiem, aby zwiększyć prawdopodobieństwo nieodebrania rozmowy. Na tym etapie jeszcze nic nam nie grozi. Jednak wystarczy jeden błąd, aby narazić się na koszty.

Tym błędem jest oddzwonienie. Oszuści często dzwonią z zagranicznych numerów, np. Mali (+223), Demokratycznej Republiki Konga (+243), Mołdawii (+373), Kosowa (+383) i Tunezji (+216), ale też Somalii (+252), Filipin (+63), Afganistanu (+93), Mali (+223) i Azerbejdżanu (+994). Połączenie z takimi numerami oznacza bardzo wysokie koszty, już od pierwszej minuty. 

Co gorsze, często możemy słyszeć sygnał oczekiwania, gdy w rzeczywistości telefon został już odebrany. Odpowiada za to zautomatyzowany system, który ma nasz oszukać i jak najdłużej przytrzymać przy rozmowie, naliczając w ten sposób jak najwyższe koszty.

Dlatego pamiętajcie, aby dokładnie sprawdzić numer, który do was dzwonił i na który chcecie oddzwonić. Jeśli jest zagraniczny, to lepiej tego nie robić.

Image
telepolis
Źródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: Biznes Interia