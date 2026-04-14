Nie dodzwonisz się do skarbówki. To nie awaria, a celowe działanie

Brak numerów kontaktowych do urzędów skarbowych

To nie awaria stron poszczególnych urzędów, ale całkowita zmiana strategii działania. Podatnicy nie będą musieli już tracić czasu i przechodzić "wielopoziomowego systemu automatycznych komunikatów". Nowa strategia ma zachęcić petentów do dzwonienia na ogólnokrajową infolinię.

Najlepiej pomoże nam ogólnopolska infolinia KAS

Wiele osób zauważyło, że coraz trudniej dodzwonić się do urzędów skarbowych, a telefony kontaktowe do poszczególnych placówek, po prostu wyparowały ze stron internetowych. Problem jest na tyle zauważalny, że zainteresował także posłów. Co się stało? Czyżby urzędy skarbowe zmówiły się i przestały odbierać telefony w konkretnych sprawach? Nic z tych rzeczy. Prawdą jest, że z wielu stron informacyjnych poznikały bezpośrednie telefony do poszczególnych urzędów skarbowych. Ale przyświeca temu jeden cel - podatnicy w praktyce są kierowani na ogólnopolską infolinię Krajowej Administracji Skarbowej.

Ma to ułatwić załatwianie spraw petentom. Kontakt z administracją stanie się szybszy i bardziej przejrzysty. Zniknie potrzeba przechodzenia wielopoziomowego systemu automatycznych komunikatów i wyborów, a także spędzania cennych minut na oczekiwaniu na połączenie z konsultantem. Jednym słowem, nowa strategia ma nam ułatwić załatwianie spraw.