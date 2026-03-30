Netia wie, zanim uderzą. Trochę jak wróżka, trochę jak haker
Cyberprzestępcy planują swoje działania na długo przed pierwszym atakiem. Firmy zyskały nową metodę obrony przed cyberzagrożeniami, która pozwala zidentyfikować niebezpieczeństwo na najwcześniejszym etapie.
Wywiad zamiast gaszenia pożarów
Netia rozbudowuje ofertę usług bezpieczeństwa dla klientów biznesowych. Do portfolio operatora trafia system CTI, czyli Cyber Threat Intelligence (analiza informacji o cyberzagrożeniach). Rozwiązanie to służy do działań prewencyjnych. Wykrywa ono zagrożenia, zanim nastąpi realny incydent w firmowej sieci.
Usługa opiera się na pełnym cyklu wywiadowczym. System zbiera dane z wielu różnych źródeł, obejmujących środowisko dark web, platformy OSINT oraz stały monitoring wycieków danych. Następnie algorytmy przetwarzają i analizują zebrane informacje, a klient otrzymuje gotowe wnioski i może przygotować obronę.
Uzupełnienie dotychczasowej ochrony
Nowy produkt stanowi część linii rozwiązań NetiaNext. Wprowadza on do oferty mechanizmy ochrony proaktywnej, które współpracują z dotychczasowymi zabezpieczeniami sieci i chmury.
Netia CTI uzupełnienia gamę oferowanych przez Netię rozwiązań cyberbezpieczeństwa tj.: Managed EDR, SOC, Managed WAF, Ochrona Poczty, , DDoS Protection, Managed UTM/EDR, Testy Podatności czy Phishing on Demand, czy testy podatności, o ochronę proaktywną. Zamiast odpowiadać dopiero na skutki incydentu, organizacje mogą wcześniej otrzymać informacje o symptomach przygotowań do ataku, właściwie ustalić priorytety działań i skuteczniej chronić swoje zasoby, reputację oraz klientów.
Wdrożenie systemu ma również aspekt prawny. Rozwiązanie to ułatwia organizacjom dostosowanie się do nowych przepisów.
Netia CTI pomaga też spełniać wymogi wynikające z nowych regulacji, takich jak NIS2 czy DORA, które nakładają na organizacje obowiązek aktywnego monitorowania zagrożeń i zarządzania ryzykiem cybernetycznym.
Szeroki zakres monitoringu
Firmy korzystające z usługi zyskują dostęp do wielu narzędzi ochronnych. System na bieżąco monitoruje poświadczenia logowania i ostrzega o ewentualnych wyciekach. Klienci otrzymują także usługę ochrony marki oraz analizę zewnętrznej powierzchni ataku.
W ramach pakietu Netia dostarcza alerty o podatnościach i cykliczne biuletyny wywiadowcze. Możliwe jest też zintegrowanie nowych wskaźników z obecnymi systemami bezpieczeństwa w firmie. Operator oferuje przy tym wsparcie techniczne oraz konsultacje eksperckie z zakresu OSINT.