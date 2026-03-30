Netia wie, zanim uderzą. Trochę jak wróżka, trochę jak haker

Wywiad zamiast gaszenia pożarów

Netia rozbudowuje ofertę usług bezpieczeństwa dla klientów biznesowych. Do portfolio operatora trafia system CTI, czyli Cyber Threat Intelligence (analiza informacji o cyberzagrożeniach). Rozwiązanie to służy do działań prewencyjnych. Wykrywa ono zagrożenia, zanim nastąpi realny incydent w firmowej sieci.

Usługa opiera się na pełnym cyklu wywiadowczym. System zbiera dane z wielu różnych źródeł, obejmujących środowisko dark web, platformy OSINT oraz stały monitoring wycieków danych. Następnie algorytmy przetwarzają i analizują zebrane informacje, a klient otrzymuje gotowe wnioski i może przygotować obronę.

Uzupełnienie dotychczasowej ochrony

Nowy produkt stanowi część linii rozwiązań NetiaNext. Wprowadza on do oferty mechanizmy ochrony proaktywnej, które współpracują z dotychczasowymi zabezpieczeniami sieci i chmury.

Netia CTI uzupełnienia gamę oferowanych przez Netię rozwiązań cyberbezpieczeństwa tj.: Managed EDR, SOC, Managed WAF, Ochrona Poczty, , DDoS Protection, Managed UTM/EDR, Testy Podatności czy Phishing on Demand, czy testy podatności, o ochronę proaktywną. Zamiast odpowiadać dopiero na skutki incydentu, organizacje mogą wcześniej otrzymać informacje o symptomach przygotowań do ataku, właściwie ustalić priorytety działań i skuteczniej chronić swoje zasoby, reputację oraz klientów. powiedział Tomasz Łużak, Kierownik Linii Produktów Cyberbezpieczeństwa B2B w Netii

Wdrożenie systemu ma również aspekt prawny. Rozwiązanie to ułatwia organizacjom dostosowanie się do nowych przepisów.

Netia CTI pomaga też spełniać wymogi wynikające z nowych regulacji, takich jak NIS2 czy DORA, które nakładają na organizacje obowiązek aktywnego monitorowania zagrożeń i zarządzania ryzykiem cybernetycznym. dodał Tomasz Łużak

Szeroki zakres monitoringu

Firmy korzystające z usługi zyskują dostęp do wielu narzędzi ochronnych. System na bieżąco monitoruje poświadczenia logowania i ostrzega o ewentualnych wyciekach. Klienci otrzymują także usługę ochrony marki oraz analizę zewnętrznej powierzchni ataku.