Doszło do największego wycieku w historii. Aż 16 mld haseł

Serwis Forbes poinformował o ogromnym wycieku danych, który ma dotyczyć aż 16 mld haseł z Google, Apple czy Facebooka. Jednak Niebezpiecznik.pl uspokaja, że to nie do końca tak. Owszem, wyciekło 16 mln haseł, ale nie tylko do wspomnianych usług czy serwisów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Największy wyciek w historii?

Informacja została potwierdzona przez firmę Cybernews. Miało dojść do wycieku w sumie 16 mld danych logowania, w tym haseł. Tak, mowa o 16 miliardach, a nie o milionach.

To dane logowania między innymi do mediów społecznościowych i wielu popularnych usług. Co prawda Forbes pisze w swoim artykule o kontach Google, Apple oraz Facebook, ale prawdopodobnie nie ma powodów paniki. Jasne, dane logowania do tych serwisów i usług znajdują się w wycieku, ale nie tylko one.

Chodzi o zbiór danych pochodzących z komputerów ludzi zainfekowanych infostealerami (złośliwym oprogramowaniem wykradajacym hasła np. wpisywane w przeglądarkę podczas logowania), a nie wyciek z tego czy innego serwisu. I to są dane skompilowane przez długie lata, także z tysięcy naprawdę nieistotnych punktów logowania. pisze Niebezpiecznik na platformie X.

Nie zmienia to faktu, że Google poinformował zagrożonych użytkowników o konieczności zmiany hasła. Jeśli nie dostaliście takiej informacji, to nie panikujcie. Oczywiście hasło zawsze można profilaktycznie zmienić, nic złego się z tego powodu nie stanie. Powiem więcej, zmiana hasła co jakiś czas jest nawet zalecana.