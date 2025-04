Gwałtowny wzrost cyberzagrożeń w Polsce. Rząd zapowiada nowe narzędzia obronne

Niepokojące statystyki: cyberataki w liczbach

Dane za 2024 rok pokazują wyraźny wzrost aktywności w cyberprzestrzeni . Łącznie do krajowych zespołów reagowania na incydenty (CSIRT) wpłynęło aż 627339 zgłoszeń o możliwych naruszeniach – to o 60% więcej niż rok wcześniej.

W 2024 roku odnotowaliśmy ponad 627 tysięcy zgłoszeń incydentów – o 60 procent więcej niż rok wcześniej. To sygnały od obywatelek i obywateli, których bezpieczeństwo w sieci państwo ma obowiązek chronić. Sprawozdanie pokazuje nie tylko skalę zagrożeń, ale i realizowane działania. Udostępniamy narzędzia, które wzmacniają system cyberbezpieczeństwa i kierujemy realne wsparcie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.

Spośród tych zgłoszeń, CSIRT-y poziomu krajowego (NASK, GOV, MON) zarejestrowały i potwierdziły łącznie 111660 faktycznych incydentów bezpieczeństwa, co stanowi 23% wzrost w skali kraju. Lwią część tej liczby (103449 incydentów) odnotował CSIRT NASK, notując wzrost o 29% w stosunku do 2023 roku. Średnio, NASK obsługiwał 283 incydenty dziennie (wzrost z 220). Co ciekawe, w CSIRT GOV i CSIRT MON odnotowano spadki liczby incydentów (odpowiednio o 15% i 28%).