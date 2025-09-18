Rząd szykuje bat na Polaków. Skończy się kombinowanie

Rzad przygotował projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT i kilku innych ustaw. Ten został już opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji — informuje Bizpolis. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, to wiele osób nie będzie zadowolonych. Politycy chcą uszczelnić system podatkowy i wyeliminować możliwość kombinowania i optymalizacji kosztów.

Rząd szykuje bat na przedsiębiorców

Najbardziej kontrowersyjna zmiana dotyczy kupowania samochodów w leasingu. Aktualne przepisy pozwalały na wykup auta, następnie przekazanie go członkowi rodziny w ramach darowizny, który po upływie 6 miesięcy mógł go sprzedać bez płacenia podatku.

To już nie będzie możliwe. Ministerstwo Finansów chce wydłużyć okres ze wspomnianych 6 miesięcy aż do 3 lat. Poza tym ewentualna sprzedaż oznacza przychód na konto przedsiębiorcy, który wykupił leasingowane auto, a nie członka rodziny, któremu je darował.

Przychód z odpłatnego zbycia tych rzeczy z majątku prywatnego, począwszy od 2022 r., zaliczany jest do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli zbycie nastąpiło w ciągu 6 lat, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej. W ostatnim czasie powszechne stało się zjawisko, które pozwala „obejść” ten obowiązek w podatku PIT. czytamy w projekcie.

Poza tym rząd planuje też kilka innych zmian. Dotyczą one między innymi programów lojalnościowych i motywacyjnych, zasady korzystania z ulgi IP Box czy też ryczałtu od przychodów ewidencjonalnych. W tym ostatnim przypadku świadczenie usług dla powiązanych spółek będzie obciążone podatkiem w wysokości 17 proc., a nie 8,5 proc.