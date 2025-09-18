Mapy Google z nietypowymi zmianami. Użytkownicy mogą być zagubieni

Od jakiegoś czasu Google powoli, ale systematycznie odświeża swoje usługi oraz aplikacje mobilne. Cel jest prosty — wszystkie mają być zgodne z nowym językiem projektowania Material 3 Expressive. Teraz zmiany dotkną Map Google.

Zmiany w Mapach Google

Najważniejsza zmiana dotyczy przycisków: Trasa, Rozpocznij, Zapisz, Udostępnij, Dodaj etykietę oraz Edytuj. Te, po wyszukiwaniu jakiegoś miejsca, znajdują się na dole ekranu. Jednak po wysunięciu dolnej beki przesuwają się ku górze wyświetlacza. W nowej wersji nadal pozostaną na dole, a tym samym mają być bardziej w zasięgu użytkownika trzymającego telefon.

Z kolei zakładki: Przegląd, Zdjęcia, Opinie, które do tej pory znajdowały się pod zdjęciami wyszukanego miejsca, zostały przeniesione nad fotografie, a tym samym w górną część ekranu. Natomiast informacje nt. strony internetowej, numeru telefonu oraz adresu są umieszczone w szarych "pigułkach", dzięki czemu bardziej wyróżniają się na białym tle. Zresztą ta zmiana dotyczy większości przycisków w Mapach Google.