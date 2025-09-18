Chiny pogroziły, ale wenę straciły. Google jednak koszerny

Chiny zdecydowały się na zakończenie postępowania antymonopolowego przeciwko Google, które ruszyło w lutym tego roku. Dotyczyło ono pozycji amerykańskiego giganta na rynku mobilnym oraz systemu operacyjnego Android, z którego korzystają producenci z Państwa Środka, w tym Xiaomi oraz Oppo.

Dalsza część tekstu pod wideo

Chiny idą na rękę USA? Nie do końca

Ten ruch można odebrać jako przejaw dobrej woli i pójście na ustępstwa wobec Stanów Zjednoczonych. Chiny i USA aktualnie negocjują między innymi w sprawie TikToka, NVIDII oraz handlu między mocarstwami. W tym tygodniu odbywa się już czwarta runda negocjacji, tym razem zorganizowana w Madrycie.

Wycofanie postępowania antymonopolowego może być sygnałem dla administracji Donalda Trumpa, że Pekin jest gotowy na ustępstwa. Jednocześnie należy pamiętać, że Google to zdecydowanie mniej priorytetowa sprawa dla Państwa Środka. Chińczykom aktualnie zależy przede wszystkim na dostępie do mocniejszych układów NVIDII. Jeśli to się nie uda, to Zielonych mogą czekać duże ograniczenia i problemy.

Z doniesień wynika, że rezygnacja z walki ws. Google'a ma jednocześnie spowodować, że Chiny zintensyfikują swoje działania na innych polach. Niedawno Chińczycy stwierdzili, że NVIDIA mogła złamać ich prawo antymonopolowe w momencie zakupu Mellanox Technologies. Jeśli śledztwo to wykaże, to firma może zostać ukarana karą w wysokości nawet 10 proc. zeszłorocznych przychodów.