Do czego może prowadzić słabe hasło? Niepokojące, co się dzieje

Uczniowie coraz zdolniejsi

Mamy do czynienia z nowym trendem — uczniowie hakują systemy szkolne dla zabawy i trochę z nudów. Tym samym zwracają uwagę na nieco szerszy problem — często zbyt słabe hasła i niewłaściwe praktyki ochrony danych.

Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO), które przeprowadziło w tym temacie badania, doszło do zaskakujących wniosków, że za większością wewnętrznych ataków cybernetycznych w brytyjskich szkołach stoją uczniowie. Badania jasno pokazały także stan faktyczny systemu zabezpieczeń. Słabe hasła lub kradzieże danych logowania to wciąż jedne z największych bolączek obecnych systemów zabezpieczeń. Skoro są w stanie złamać je uczniowie — nie jest to zadowalające.

Rzecz jasna, władze szkoły nie pochwalają zainteresowań uczniów, aby włamywali się do systemów szkoły. Apelują do rodziców, aby skierowali oni talenty oraz zainteresowania najmłodszych w inną stronę, w kierunku legalnych kanałów. Tak, aby mieć pewność, że pozostaną oni po właściwej stronie prawa.

