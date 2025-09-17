Do czego może prowadzić słabe hasło? Niepokojące, co się dzieje
Okazuje się, że w ostatnich czasach wzrosła liczba młodych hakerów, którzy są jeszcze studentami. Dziesiątki brytyjskich szkół padło ofiarą ataków wewnętrznych swoich własnych uczniów. Wyniki najnowszych badań niepokoją.
Uczniowie coraz zdolniejsi
Mamy do czynienia z nowym trendem — uczniowie hakują systemy szkolne dla zabawy i trochę z nudów. Tym samym zwracają uwagę na nieco szerszy problem — często zbyt słabe hasła i niewłaściwe praktyki ochrony danych.
Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO), które przeprowadziło w tym temacie badania, doszło do zaskakujących wniosków, że za większością wewnętrznych ataków cybernetycznych w brytyjskich szkołach stoją uczniowie. Badania jasno pokazały także stan faktyczny systemu zabezpieczeń. Słabe hasła lub kradzieże danych logowania to wciąż jedne z największych bolączek obecnych systemów zabezpieczeń. Skoro są w stanie złamać je uczniowie — nie jest to zadowalające.
Rzecz jasna, władze szkoły nie pochwalają zainteresowań uczniów, aby włamywali się do systemów szkoły. Apelują do rodziców, aby skierowali oni talenty oraz zainteresowania najmłodszych w inną stronę, w kierunku legalnych kanałów. Tak, aby mieć pewność, że pozostaną oni po właściwej stronie prawa.
Badania wskazują jednoznacznie jak jest
W okresie od stycznia 2022 do sierpnia 2024 roku ICO przeanalizowało 215 raportów o naruszeniu danych z sektora edukacyjnego. Stwierdzono jednomyślnie, że aż 57% incydentów było spowodowanych przez uczniów. Prawie jedna trzecia wynikała z kradzieży lub odgadnięcia danych logowania. Sami uczniowie byli odpowiedzialni za 97% takich przypadków.