Nauka

Koniec ze znienawidzonym badaniem? Naukowcy odkryli coś lepszego

Kolonoskopia to ten rodzaj badania, kiedy na samą myśl, człowieka przechodzą ciarki. Nie ma co ukrywać, nie jest ono naszym ulubionym. Naukowcy jednak odkryli właśnie coś, co może oznaczać odejście od tej metody leczenia.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:56
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Koniec ze znienawidzonym badaniem? Naukowcy odkryli coś lepszego

Coś lepszego od kolonoskopii?

I całkowicie bez dyskomfortu dla pacjenta? Okazuje się, że proste badanie kału, jest w stanie wykryć aż 90% przypadków raka jelita grubego. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Naukowcy z Uniwersytetu w Genewie stworzyli pierwszy tak szczegółowy katalog bakterii jelitowych na poziomie podgatunków, odkrywając tym samym, nowe, ale skuteczne metody wykrywania raka jelita grubego. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ciśnieniomierz BERDSEN BD-120 Biały
Ciśnieniomierz BERDSEN BD-120 Biały
-8.38 zł
69.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 61.61 zł
Ciśnieniomierz BEURER BC 44 Biały
Ciśnieniomierz BEURER BC 44 Biały
-11 zł
143 zł - najniższa cena
Kup teraz 132 zł
Ciśnieniomierz BEURER BM 23
Ciśnieniomierz BEURER BM 23
0 zł
105 zł - najniższa cena
Kup teraz 105 zł
Advertisement

Prosty test, a tak wiele dobrego

Dzięki zastosowaniu uczenia maszynowego do próbek kału, naukowcy osiągnęli 90-procentowy wskaźnik wykrywalności - to wynik niemal dorównujący kolonoskopii, ale przy znacznie niższych kosztach oraz bez dyskomfortu pacjenta.

To przełomowe odkrycie może zrewolucjonizować wcześniejsze badania w tym temacie i ulepszyć wczesne badania przesiewowe w kierunku raka. W ten sposób będzie można wykryć więcej przypadków tej choroby, zanim się jeszcze rozwinie. 

Przypomnijmy, że rak jelita grubego jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów na całym świecie. Można go skutecznie leczyć, ale tylko pod warunkiem, że zostanie on wcześnie wykryty. Niestety, koszt oraz dyskomfort związany z główną metodą diagnostyczną, czyli kolonoskopią, często opóźnia diagnozę. Nowa metoda stanowi tanie i nieinwazyjne narzędzie przesiewowe. Potencjalne zastosowania są ogromne, od diagnostyki do lepszego zrozumienia powiązań między mikroflorą jelitową, a zdrowiem. Odkrycie zostało opublikowane w czasopiśmie Cell Host & Microbe. 

Ten rodzaj ćwiczeń ma swoją ciemną stronę. Nikt o tym nie mówi

 

 

 

Image
telepolis
badania i rozwój zdrowie badania naukowe diagnostyka medyczna
Zródła zdjęć: Perfect Wave / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencedaily.com