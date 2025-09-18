Koniec ze znienawidzonym badaniem? Naukowcy odkryli coś lepszego

Coś lepszego od kolonoskopii?

I całkowicie bez dyskomfortu dla pacjenta? Okazuje się, że proste badanie kału, jest w stanie wykryć aż 90% przypadków raka jelita grubego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Naukowcy z Uniwersytetu w Genewie stworzyli pierwszy tak szczegółowy katalog bakterii jelitowych na poziomie podgatunków, odkrywając tym samym, nowe, ale skuteczne metody wykrywania raka jelita grubego.

Prosty test, a tak wiele dobrego

Dzięki zastosowaniu uczenia maszynowego do próbek kału, naukowcy osiągnęli 90-procentowy wskaźnik wykrywalności - to wynik niemal dorównujący kolonoskopii, ale przy znacznie niższych kosztach oraz bez dyskomfortu pacjenta.

To przełomowe odkrycie może zrewolucjonizować wcześniejsze badania w tym temacie i ulepszyć wczesne badania przesiewowe w kierunku raka. W ten sposób będzie można wykryć więcej przypadków tej choroby, zanim się jeszcze rozwinie.