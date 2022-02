Masz Windowsa? Lepiej nie wyłączaj komputera, radzi Microsoft

Masz Windowsa? To nie wyłączaj komputera - tak radzą eksperci z Microsoftu. W innym przypadku możesz się narazić na problemy z działaniem maszyny.

Stara mądrość ludowa głosi, że jeśli komputer nie działa jak powinien, najlepiej go po prostu wyłączyć i włączyć. Zresztą co by nie mówić - to po prostu działa. Jak się jednak okazuje, nie w każdym przypadku.

Na oficjalnym blogu Microsoftu pojawił się krótki wpis, w którym eksperci firmy przestrzegają przed zbyt częstym wyłączaniem komputerów z Windowsem. Powód? Może to utrudnić proces aktualizacji.

Microsoft: Komputer powinien pracować co najmniej 2 godziny dziennie

Jak ustalili specjaliści z Redmond, żeby komputer pozostał aktualny, musi być uruchomiony minimum dwie godziny dziennie i sześć godzin po udostępnieniu każdej dużej aktualizacji. W innym przypadku urządzenie może nie zdążyć zainstalować wszystkich poprawek.

Dlaczego to problem? Ponieważ niezaktualizowany Windows działa gorzej i jest bardziej podatny na wszelkiej maści ataki. Sprawa dość oczywista, prawda? A jednak eksperci Microsoftu zwracają uwagę, że komputery działające na przestarzałej wersji systemu to prawdziwa plaga, a częste wyłączanie maszyn ma być jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy.

Także jeśli chcecie, żeby Wasz komputer działał stabilnie, pozwólcie mu chwilę popracować. Wyjdziecie na tym na dobre.

Źródło zdjęć: diy13 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Microsoft