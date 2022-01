Windows 11 się rozpędził? Działa już na 16% komputerów… z pewnej grupy

Windows 11 w końcu nabrał rozpędu. Po początkowych problemach Microsoftu nowa wersja systemu wreszcie zdobyła zauważalną część rynku. Przynajmniej w pewnej grupie.

Chwilę to zajęło, ale Windows 11 osiągnął w końcu pułap 16%. Jednak zanim zaczniesz klaskać, miej na uwadze, że dane te nie pochodzą jednak od Microsoftu, ale od sieci reklamowej AdDuplex. Nie jest to więc pełny krajobraz systemów operacyjnych na desktopie. To jedynie informacja, że wśród systemów WIndows 10 i Windows 11, ten najnowszy ma udział na poziomie 16,1%. Widać też wzrost zainteresowania Windowsem 10 21H2. To najnowsza wersja, dostępna dla komputerów, które nie spełniają wymagań Windowsa 11.

Niemniej to dobra wiadomość dla Microsoftu. Dane z AdDuplex potwierdzają, że WIndows 11 zyskuje popularność. Pod koniec stycznia Microsoft informował, że nowy system rośnie mniej-więcej dwukrotnie szybciej, niż Windows 10 w podobnym okresie. Microsoft chwali się także tym, że zadowolenie klientów jest najwyższe w historii systemu Windows. Dostęp do opinii użytkowników też jest najłatwiejszy w historii nowych wydań Windowsa, co może mieć wpływ na te dane, choć nie musi.

Na pewno ma wpływ sposób dystrybucji nowej wersji systemu, czyli jako darmowa aktualizacja. Tak trzeba żyć! Oby tylko obeszło się bez nachalnej promocji.

To ile naprawdę ma Windows 11?

AdDuplex przeanalizował dane z 60 tysięcy maszyn. Są to urządzenia z aplikacjami wyświetlającymi reklamy przez aktualną wersją SDK AdDuplex, pobrane z Microsoft Store. Nie są tu brane pod uwagę Windowsy starsze niż 10, a także maszyny Apple oraz Linux na desktopie, które do spółki również mają kilka procent rynku. Ile więc naprawdę ma Windows 11? Posłużę się tu danymi z innych źródeł. Po pierwsze trzeba wiedzieć, że Windows 11 dla wielu narzędzi analitycznych jest widoczny jako WIndows 10, jest więc wrzucany „do jednego worka” ze starszym bratem. Po drugie… mogę się mylić, bo twardych danych nie ma.

Według StatCounter w grudniu 2021 roku Windows 10 (razem z WIndowsem 11) miał 82,49% rynku maszyn z Windowsem. To daje nam informację, że Windows 11 w styczniu mógłby działać na jakichś 13% maszyn z Windowsem. Zapewne więcej, ponieważ Windows 10 jako całość wciąż powolutku rośnie. Optymistycznie można przypuszczać, że może to być nawet 14% – w końcu po drodze były Święta i nowe komputery pod choinką.

NetMarketShare podaje dane bardziej ogólne, wliczając w to macOS (6,68%) i dystrybucji Linuxa (ponad 2%). Na desktopie Windows 10 (razem z 11) w grudniu 2021 roku miał 70,21% i również widoczna była tendencja wzrostowa. Windows 11 ma więc przynajmniej 11,3% udziału na wszystkich desktopach.

Od premiery Windowsa 11 minęły prawie 4 miesiące. Początek jego kariery był dość wyboisty, ale wygląda na to, że styczeń był dla niego dobrym miesiącem. O ile oczywiście AdDuplex nie zawyża wyników, ograniczając zasięg do komputerów z aplikacjami z Windows Store.

