Dreame L40s Pro Ultra w Polsce. Robot premium taniej na start

Dreame wprowadza nowości ze stałą regularnością, a w maju jest to kolejny model robota sprzątającego – Dreame L40s Pro Ultra . Urządzenie zostało wyposażone w usprawniony silnik TurboForce szóstej generacji, który generuje wysoką siłę ssania – do 19 000 Pa. Producent obiecuje, że dzięki temu robot skutecznie poradzi sobie na każdym rodzaju powierzchni oraz wszelkiego rodzaju zabrudzeniami – od drobnego kurzu, przez okruchy, po sierść zwierząt domowych.

Jednym z największych wyzwań dla robotów sprzątających są długie włosy , które zwykle zaplątują się wokół szczotek głównych. Dreame L40s Pro Ultra rozwiązuje ten problem dzięki systemowi HyperStream Detangling DuoBrush. System ten został zaprojektowany tak, aby podczas pracy włosy (o długości nawet do 30 cm) samoczynnie przesuwały się w stronę kanału wlotowego i w konsekwencji trafiały bezpośrednio do pojemnika na kurz.

Dreame L40s Pro Ultra wyposażono także w system EasyLeap, który pozwala robotowi pokonywać przeszkody o wysokości do 4 cm, aby np. przejeżdżał przez progi. Robot poradzi sobie również z mokrymi podłogami, śliskimi powierzchniami w kuchni czy wysokimi progami drzwi przesuwnych.

Kolejne rozwiązania, system 3DAdapt, wykorzystuje kamerę, technologię AI, światło strukturalne 3D i wbudowane diody LED do rozpoznawania i omijania ponad 180 typów powszechnie występujących w domach przedmiotów. Robot stosuje dwie główne strategie: dla małych, potencjalnie niebezpiecznych przeszkód (jak kable czy skarpetki) zachowuje bezpieczną odległość, natomiast dla większych, bezpiecznych obiektów (takich jak buty czy wagi łazienkowe) czyści wokół nich, maksymalizując pokrycie powierzchni.

Dzięki technologii Dual Flex Arm Dreame L40s Pro Ultra dociera do trudno dostępnych miejsc . Szczotka boczna SideReach wysuwa się, aby skutecznie wymiatać zabrudzenia z narożników, wzdłuż ścian i spod mebli. Z kolei system MopExtend RoboSwing umożliwia wysunięcie jednej z dwóch nakładek mopujących nawet o 4 cm, co pozwala na dokładne czyszczenie powierzchni wzdłuż krawędzi ścian, w zakamarkach i pod meblami.

Wielofunkcyjna stacja dokująca PowerDock

Autonomiczność robota zwiększa zaawansowana stacja dokująca PowerDock, która oferuje m.in. automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz (do 100 dni bez konieczności wymiany worka o pojemności 3,2 l) oraz szeroki zakres funkcji zwiększających higienę mechanizmu do czyszczenia na mokro. Nakładki mopujące są tu poddawane procesowi mycia w gorącej wodzie o temperaturze 75°C, a następnie suszenia gorącym powietrzem, co skutecznie eliminuje bakterie.