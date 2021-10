Windows 11 już dostępny. Skąd pobrać nowy system?

Windows 11 jest już oficjalnie dostępny dla wszystkich użytkowników. Skąd pobrać nowy system?

Premiera Windowsa 11 to prawdopodobnie największe tegoroczne wydarzenie w branży IT. Nowy system zastąpi wysłużonego Windowsa 10, który jest z nami od 2015 roku i dał się poznać jako uniwersalne narzędzie zarówno dla użytkowników domowych, jak i profesjonalistów. Tymczasem według obietnic Microsoftu "Jedenastka" ma być jeszcze lepsza.

Windows 11 wprowadza wiele nowości. Przede wszystkim dostaniemy odświeżony interfejs z lepszą obsługą wielu ekranów, rozbudowane funkcje bezpieczeństwa oraz wyższą wydajność. To ostatnie z pewnością docenią gracze i bynajmniej nie jest to jedyne usprawnienie, z którego mogą skorzystać. Dodatkowo czeka na nich m.in. tryb AutoHDR oraz DirectStorage.

Nowa wersja systemu Microsoftu już od dziś dostępna jest dla wszystkich użytkowników. Do sprzedaży trafiły już pierwsze urządzenia z preinstalowanym Windowsem 11, w tym m.in. Surface Laptop Studio, Surface Pro 8 i Surface Go, a posiadacze Windowsa 10 mogą skorzystać z darmowej aktualizacji. Oczywiście o ile ich komputer spełnia wymagania sprzętowe - można to wygodnie sprawdzić za pomocą udostępnionego przez Microsoft narzędzia.

Windows 11 - jak pobrać aktualizację?

Jeśli mamy Windowsa 10 i chcemy się przesiąść na nową wersję systemu, możemy to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, możemy czekać, aż Microsoft udostępni nam stosowną aktualizację za pośrednictwem usługi Windows Update. W takiej sytuacji nie musimy nic robić, a Windowsa 11 otrzymamy automatycznie. Niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość, ponieważ proces ten realizowany jest stopniowo i może minąć dobrych kilka tygodni, nim doczekamy się na swoją kolejkę.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wzięli sprawy we własne ręce. Opcja druga to skorzystanie z Asystenta instalacji systemu Windows 11 lub narzędzia do tworzenia nośnika instalacyjnego i pobranie nowej wersji systemu samodzielnie. Jest to rozwiązanie, z którego może skorzystać każdy - nie trzeba zakładać żadnych dodatkowych kont ani czekać w długiej kolejce.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft