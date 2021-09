Jak radzi sobie Android na Windows 11? Pojawiły się benchmarki

Windows 11 będzie obsługiwał aplikacje z Androida. Ale na jaką wydajność możemy wtedy liczyć? Właśnie pojawiły się pierwsze benchmarki, które są bardzo niejednoznaczne.

Microsoft zapowiedział, że Windows 11 będzie obsługiwał aplikacje z Androida. Mechanizm, który na to pozwala, powstaje przy współpracy z Intelem oraz Amazonem i chociaż nie znamy szczegółów, to wiemy, że nie będzie działać na zasadzie emulacji, jak wiele programów tego typu. Windows 11 uruchomi aplikacje z Androida bardziej dzięki wirtualizacji opartej na WSL i dlatego w dużej mierze wydajność zależy od specyfikacji samego komputera. Pojawiły się pierwsze benchmarki, które to potwierdzają.

Android na Windows 11 - jak sobie radzi?

W sieci pojawiły się wyniki Windows Subsystem fo Android w programie GeekBench. Te mają bardzo dużą rozbieżność, co tylko potwierdza, że wydajność bardzo mocno będzie zależała od specyfikacji komputera. W teście dla pojedynczego rdzenia Windows 11 uzyskuje od 107 do aż 828 punktów. Z kolei w teście wielordzeniowym wyniki mieszczą się w zakresie od 453 do 3102 punktów. Różnice są ogromne. Gdyby brać pod uwagę te najlepsze, to możemy mówić o smartfonie ze Snapdragonem 865. Z kolei te najgorsze to bardzo budżetowe modele, na których wiele aplikacji może nie działać z odpowiednią płynnością.

Trudno jednoznacznie ocenić te wyniki. Z jednej strony wydajność zeszłorocznego Snapdragona jest jak najbardziej w porządku. Gdyby Windows 11 oferował właśnie taką wydajność w aplikacjach z Androida, to chyba nikt by nie narzekał. Natomiast te najgorsze rezultaty są lekko niepokojące. Być może posiadacze słabszych laptopów będą musieli obejść się smakiem, bo appki mobilne będą działały po prostu słabo. Na ten moment nie wiemy, kiedy funkcja w ogóle pojawi się w nowym systemie. Według ostatnich informacji aplikacji z Androida nie uruchomimy w momencie premiery Windowsa 11, która zaplanowana jest na 5 października.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Guru3D