Windows 11 - znamy datę! Ale nie każdy się ucieszy

Windows 11 został po raz pierwszy pokazany 26 czerwca, ale wtedy jeszcze bez daty premiery. Mówiło się jedynie, że system trafi do pierwszych użytkowników nie później niż w IV kwartale 2021 roku. I tak będzie w istocie, bo Microsoft właśnie potwierdził, że dystrybucja ruszy 5 października. Niestety, nie dla wszystkich.

Najpierw nowe okienka otrzymają użytkownicy dziesiątki, którzy w dodatku posiadają sprzęt na tyle świeży, by dokonać aktualizacji wprost przez Windows Update. Przypomnijmy, choć spółka z Redmond wycofała się z restrykcyjnej walidacji platformy, posiadanie komponentów spoza listy kompatybilności wiąże się z koniecznością instalacji poprzez ISO, a to trafi do sieci w późniejszym terminie.

Jaki konkretnie to termin, nie wiadomo, aczkolwiek MS zaznacza, że chce całkowicie uwinąć się z wdrożeniem do połowy roku 2022. Wtedy też Win 11 ma powszechnie pojawiać się w nowych komputerach i laptopach, a oprócz tego być oczywiście dostępny w klasycznej wersji pudełkowej.

Przy okazji w eter poszła kolejna reklama systemu. Tym razem adresowana do graczy i wytłuszczająca m.in. integrację z usługą Game Pass. Możecie ją zobaczyć poniżej.

