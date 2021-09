Windows 11 w trybie ciemnym zmienia też dźwięki systemowe

Windows 11, dzięki wersjom testowym systemu operacyjnego, ma przed nami coraz mniej tajemnic. Jedną z ciekawostek, zauważonych przez odważnych użytkowników jest fakt zmiany dźwięków po wybraniu trybu ciemnego.

Wydawałoby się, że przełączenie się na tryb ciemny w systemie operacyjnym czy dowolnym programie zmienia tylko i wyłącznie jego wygląd. Jednak nie w przypadku Windowsa 11. Nadchodzący system operacyjny Microsoftu nie tylko zmienia swoją kolorystykę na mniej rażącą w oczy, ale też zmiękcza dźwięki systemowe. Te są delikatniejsze, a czasami też minimalnie przyciszone.

Windows 11 z innymi dźwiękami w ciemnym trybie

Microsoft przyznał, że jednym z celów, w trakcie tworzenia Windowsa 11, było uczynienie go bardziej stonowanym. Dźwięki nie mają być już tak ostre, jak w przypadku Windowsa 10. Zamiast tego firma z Redmond postawiła na bardziej stonowane odgłosy, które w trybie ciemnym są jeszcze spokojniejsze i przyjemniejsze dla ucha, ale nadal dobrze słyszalne, aby spełniały swoją podstawową funkcję informacyjną.

Dźwięki systemowe dla trybu jasnego i ciemnego są przechowywane w innych folderach Windowsa 11. Standardowe znajdują się w C:\Windows\Media, a te bardziej stonowane i delikatniejsze w C:\Windows\Media\dm (dm, jak dark mode), co tylko potwierdza, że są one różne. Jeśli chcielibyście posłuchać porównania, to odsyłam na stronę BleepingComputer, gdzie wszystkie dźwięki możecie odsłuchać zarówno w wersji standardowej, jak i dla trybu ciemnego.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: BleepingComputer