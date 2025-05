Wszyscy są zgodni. To najlepsza gra w historii

To aktualny lider do nagrody Game of the Year 2025

Tym samym mowa o lepszym wyniku niż takie hity jak Baldur's Gate 3, The Last of Us, Half-Life 2 czy Heroes of Might and Magic III. Co ważne podobnie wysokie noty wystawili recenzenci, przekładając się na średnią ocenę 92 punktów (wspomniany Oblivion ma 82 punkty), co czyni Clair Obscur: Expedition 33 najbardziej docenioną przez krytyków grą w 2025 roku.