Piosenka Janet Jackson potrafi uszkodzić laptopy z Windowsem

To nie miejska legenda, Microsoft potwierdza

Wszystko zaczęło się, gdy jeden z dużych producentów komputerów odkrył, że odtwarzanie teledysku „Rhythm Nation” na niektórych modelach laptopów powoduje ich nagłe zawieszanie się lub restart. Co więcej, problem dotyczył nie tylko urządzenia, na którym odtwarzano utwór – w niektórych przypadkach wystarczył dźwięk docierający do sąsiedniego laptopa, by i on uległ awarii.