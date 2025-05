Komputer zrobi zakupy za Ciebie. Visa chce zrewolucjonizować świat

Kończysz pracę. Jesteś wykończony i marzysz tylko o powrocie do domu. W końcu dojeżdżasz na miejsce, otwierasz drzwi i przypominasz sobie, że miałeś jeszcze zrobić zakupy.

Zrezygnowany siadasz na kanapie, bo nie ma już na to siły. Po chwili słyszysz dzwonek do drzwi. Przyjechały zakupy. Ale przecież nic nie zamawiałeś. Zrobiła to za Ciebie sztuczna inteligencja. Tak może wyglądać przyszłość, którą chce wprowadzić między innymi Visa.