Takiej dostawy jeszcze nie było. Auto samo przyjechało do nabywcy

Z fabryki prosto do nabywcy

27 czerwca 2025 r. Elon Musk pochwalił się na swojej platformie X (dawniej Twitter) dostarczeniem samochodu Tesla Model Y prosto do nabywcy w trybie jazdy autonomicznej. Model Y wyjechał prosto z fabryki Austin Gigafactory i poruszał się po autostradzie bez udziału kierowcy ani zdalnego sterowania, aby wreszcie po 30 minutach podjechać prosto pod mieszkanie nabywcy imieniem Jose.



Musk powiedział, że jest to "pierwszy w pełni autonomiczny przejazd samochodu po autostradzie bez żadnego człowieka w środku pojazdu, ani bez zdalnego sterowania." Technicznie jest to prawda – taki rodzaj dostawy pojazdu prosto do konsumenta jest pierwszy w historii. Jednak warto podkreślić, że firma Waymo już od roku 2024 obsługuje przejazdy autonomicznych taksówek, bez kierowców, na autostradach w Phoenix, San Francisco i Los Angeles. Pojazdy Waymo przewożą jednak pasażerów, którymi są pracownicy firmy (na otworzenie usługi robotaksówek jako transportu publicznego trzeba będzie jeszcze poczekać).