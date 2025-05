Duże, tanie i szybkie. Japończycy serwują nam nowe monitory

Ceny w Polsce zaczynają się od 1249 złotych

Na szczególną uwagę zasługuje obecność AMD FreeSync Premium, czyli technologii synchronizacji obrazu. I chociaż producent chwali się certyfikacją HDR400, to jest to raczej pusty frazes - przy tej jasności i bez wielu stref wygaszania ma to mało wspólnego z prawdziwym HDR. Na plus trzeba jednak zaliczyć obecność USB typu C z funkcją szybkiego ładowania oraz przełącznika KVM w najdroższym monitorze.