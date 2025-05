Realme C75 5G w sprzedaży. Czekamy na polską premierę

Już w styczniu do Polski wkroczył Realme C75 w wersji 4G , jako jeden z tańszych telefonów marki (ok. 700 zł), teraz w Indiach zadebiutował model Realme C75 5G , o podobnych parametrach, choć są też pewne różnice.

Realme C75 5G został wyposażony w 6,67-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości HD+ , odświeżaniu 120 Hz i jasności 625 nitów (model 4G ma ekran 6,72 cala). Sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 6300 (6 nm), wspierany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM typu LPDDR4X. Użytkownicy otrzymują również 128 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2 z opcją rozszerzenia do 2 TB za pomocą karty microSD.

Z tyłu znalazł się aparat główny 32 Mpix z sensorem GALAXYCORE GC32E2, wspomagany przez dodatkowy czujnik głębi oraz diodę LED. Z przodu umieszczono 8-megapikselowy aparat do selfie.

Realme C75 5G trafił do sprzedaży w Indiach w trzech wariantach kolorystycznych: Lily White, Midnight Lily i Purple Blossom. Cena wersji z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wynosi 12 999 rupii indyjskich (ok. 582 zł), natomiast model z 6 GB RAM kosztuje 13 999 rupii (627 zł). Nie wiadomo jeszcze, czy smartfon trafi do sprzedaży w Polsce, ale wtedy te ceny będą zauważalnie wyższe.