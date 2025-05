Google testuje nowy plan YouTube Premium dla dwóch osób. Będzie taniej

Nowy, testowany dopiero plan ma pozwolić dwóm osobom mieszkającym w tym samym gospodarstwie domowym na korzystanie z pełni usług YouTube Premium po cenie niższej niż dwa indywidualne abonamenty. W Indiach subskrypcja dla dwóch użytkowników kosztuje 219 rupii miesięcznie, gdy plan rodzinny to 299 rupii. Trudno to bezpośrednio odnieść do Polski, ale orientacyjnie byłoby to około 44 zł , więc mniej niż dotychczasowa cena Planu Rodzinnego.

Co istotne, testowany przez Google wariant YouTube Premium nie jest tym samym co YouTube Premium Lite – wersją usługi pozbawioną dostępu do YouTube Music. Nowy plan dla dwóch osób oferuje pełen zakres funkcji Premium, co czyni go atrakcyjnym także dla użytkowników YouTube Music.