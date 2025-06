Masz taką kamerę? Możesz być podglądany i nawet o tym nie wiesz

O sprawie informuje zespół badawczy Bitsight TRACE. Wykryli oni, że aż 40 tys. kamer internetowych przesyła obraz do sieci bez odpowiedniego zabezpieczenia. Chociaż większość pochodzi z urządzeń firmowych czy sklepowych, to nie brakuje też nagrań z prywatnych domów.

Kamery nadają na żywo

Czasami wystarczy wpisać odpowiedni adres IP, aby uzyskać dostęp do kamery. Innym problemem jest też to, że wiele osób nie zmienia domyślnych haseł do kont admina. W ten sposób też łatwo przejąć kontrolę nad danym urządzeniem. Z kolei jeszcze inni użytkownicy nie aktualizują swoich kamer, co pozwala atakującym na wykorzystanie niezałatanych luk w zabezpieczeniach.