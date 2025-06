Biedronka ma swojego Kitchen Aida. Tylko 3 dni, aby kupić w tej cenie

Jeszcze 3 dni promocji na robota

Jeszcze przez 3 dni, czyli do 27 czerwca 2025, robota planetarnego Extralink zakupimy za cenę 299 złotych. Warto przypomnieć, że cena regularna urządzenia to 499 złotych.

Design spodoba się miłośnikom marki Kitchen Aid i z pewnością będzie prezentował się stylowo na kuchennym blacie. Jeśli chodzi o działanie, to też nie ma właściwie powodów do narzekania. Solidny sprzęt, który ułatwi codzienne gotowanie oraz przygotowywanie posiłków. Nikt tak szybko nie pomoże nam przygotować ciasta na naleśniki, gofry, czy pankejki. Wszyscy ci, którzy posiadają dzieci i przygotowują im śniadanie, powinni być zachwyceni. A jeśli chodzi o ciasta drożdżowe i tego na pizzę to także nie ma sobie równych.

W komplecie robota planetarnego Extralink, 1300 W znajdziemy dwie misy o pojemności 5 i 5,5 litra oraz trzy końcówki do różnych zastosowań. Czyli to sam co w klasycznym urządzeniu marki Kitchen Aid.

Miesza i ubija doskonale