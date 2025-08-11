To nowy król opłacalności. 299 zł i masz smartfona na lata

Na szczęście to tylko stereotyp, któremu przeczą takie oferty jak ta. Dzięki niej za jedyne 299 zł możecie kupić dziś Motorolę Moto G05. Czyli smartfona, którego z powodzeniem sam mógłbym używać, chociaż na pewno ucierpiałyby na tym niektóre z fotek, które wrzucam do moich tekstów.

Motorola Moto G05

Zacznijmy od najważniejszego, czyli od ekranu. Ten oferuje 6,67-calową przekątną przy rozdzielczości HD+. Nie jest to jednak byle jaka matryca, a taka o odświeżaniu 90 Hz, co już samo w sobie wygląda jak kpina z podstawowych modeli iPhone, które zatrzymały się na poziomie 60 Hz.

Sercem urządzenia jest układ MediaTek Helio G81 Extreme, którego wspiera 4 GB RAM. Jest to wartość wciąż wystarczająca, chociaż można ją określić mianem granicznej. Poniżej tego poziomu — za wyjątkiem Android Go — nie powinno się już schodzić. A skoro przy pamięci jesteśmy, to na pliki użytkownika dostajemy komfortowe 128 GB.

Przyzwoicie wypada także bateria o pojemności 5200 mAh, którą naładujemy z mocą 18 W, a także fakt, że Motorola Moto G05 oferuje wodoodporność zgodną z normą IP54. A wszystko to za jedyne 299 zł.