To nowy król opłacalności. 299 zł i masz smartfona na lata

299 zł to w dzisiejszych czasach bardzo mało. Zwłaszcza jak za smartfona. Można więc się spodziewać, że po jej wydaniu dostaniemy sprzęt dyskusyjnej jakości firmy krzak, a nie porządny produkt na długie lata.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:46
To nowy król opłacalności. 299 zł i masz smartfona na lata

Na szczęście to tylko stereotyp, któremu przeczą takie oferty jak ta. Dzięki niej za jedyne 299 zł możecie kupić dziś Motorolę Moto G05. Czyli smartfona, którego z powodzeniem sam mógłbym używać, chociaż na pewno ucierpiałyby na tym niektóre z fotek, które wrzucam do moich tekstów.

Motorola Moto G05 Nowy król niskiej półki

Motorola Moto G05

Zacznijmy od najważniejszego, czyli od ekranu. Ten oferuje 6,67-calową przekątną przy rozdzielczości HD+. Nie jest to jednak byle jaka matryca, a taka o odświeżaniu 90 Hz, co już samo w sobie wygląda jak kpina z podstawowych modeli iPhone, które zatrzymały się na poziomie 60 Hz. 

Sercem urządzenia jest układ MediaTek Helio G81 Extreme, którego wspiera 4 GB RAM. Jest to wartość wciąż wystarczająca, chociaż można ją określić mianem granicznej. Poniżej tego poziomu — za wyjątkiem Android Go — nie powinno się już schodzić. A skoro przy pamięci jesteśmy, to na pliki użytkownika dostajemy komfortowe 128 GB

Przyzwoicie wypada także bateria o pojemności 5200 mAh, którą naładujemy z mocą 18 W, a także fakt, że Motorola Moto G05 oferuje wodoodporność zgodną z normą IP54. A wszystko to za jedyne 299 zł

Motorola Moto G05 Nowy król niskiej półki

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

