Nowy pancerniak Hammera. Producent podgrzewa atmosferę

Marka Hammer zaprezentuje swoje nowości podczas targów IFA 2025 w Berlinie. Wśród premier znajdą się: znany od niedawna model Hammer Ranger, a także zapowiadany od jakiegoś czasu Hammer Energy X2.

Jak jednak zdradza producent, wrocławska firma mPTech, w Berlinie będzie też prezentowany smartfon dotąd jeszcze nieznany. Odwiedzający będą mogli przedpremierowo zapoznać się z nowym urządzeniem, którego szczegóły zostaną ujawnione dopiero podczas wydarzenia. Targi jak IFA to szczególna okazja, by się zaprezentować wszystkim zainteresowanym, należy więc przypuszczać, że premierowy Hammer będzie mocną propozycją marki.

Targi odbędą się w dniach 5–9 września 2025 r. Stoisko Hammera będzie zlokalizowane w hali H6.2, numer 113 (Messedamm 22, 14055 Berlin, Niemcy). Producent pokaże tam wspomniane nowości:

Hammer Ranger – nowa seria kompaktowych smartfonów outdoorowych z ekranem 6 cali, układem MediaTek Helio G99, obsługą eSIM, wymienną baterią 5000 mAh, ładowaniem przewodowym 30 W i ładowaniem bezprzewodowym. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach poszukujących przygód w terenie .

. Hammer Energy X2 5G – kontynuacja popularnej serii Energy, wyposażona m.in. w aparat z trybem noktowizji, 6-calowy ekran, baterię 5000 mAh i system Android 15. Jak sama nazwa wskazuje, smartfon działa w sieciach 5G