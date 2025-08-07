Hammer Ranger: kompaktowy pancerniak z eSIM już w sierpniu

Jeszcze w sierpniu do sprzedaży trafi Hammer Ranger, pierwszy smartfon z nowej serii terenowej polskiej marki Hammer. Model łączy niewielkie rozmiary z wysoką odpornością, odpowiadając na potrzeby osób aktywnych w terenie.

Hammer Ranger był już wcześniej pokazywany jako zapowiedź na targach MWC 2025, ale nie oznaczało to jeszcze debiutu w sklepach. Teraz producent ogłosił, że smartfon będzie także prezentowany na stoisku Hammera podczas tegorocznych targów IFA w Berlinie, już jako model z regularnej oferty, do której trafi w ciągu nadchodzących dni.

Model Ranger łączy odporność IP69 i MIL‑STD‑810H z praktycznym, 6‑calowym ekranem IPS w rozdzielczości HD+ (720 × 1560), pokrytym szkłem Gorilla Glass 5, który można wygodnie obsługiwać jedną ręką, nawet w rękawicach.

Telefon wyposażono ponadto w sekcję foto z aparatami 50 Mpix (główny) i 8 Mpix (szerokokątny) i z trybem zdjęć pod wodą. Za wydajność urządzenia ma odpowiadać dobrze znany układ MediaTek Helio G99, a całością dyrygować będzie system Android 15. Atutem jest niewątpliwie wsparcie dla standardu eSIM.

Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 30 W. Co ważne, baterię będzie można łatwo wyjąć i wymienić. Hammer Ranger będzie dostępny w wersjach z pamięcią 8 + 256 GB i 6 + 128 GB.