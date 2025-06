Biedronka i Lidl muszą dać nam kasę. Takie są zasady

Ostatecznie od 1 października 2025 roku w Polsce zacznie obowiązywać system kaucyjny. Oznacza to, że będziemy więcej płacić za produkty w plastikowych lub szklanych butelka, a także metalowych puszkach. Później te pieniądze będziemy mogli odzyskać. No właśnie, według przepisów musi to być kasa.

Zwrot w gotówce

Wiele osób może się zastanawiać, jak będą realizowane zwroty przez duże sklepy. W większości przypadku powinniśmy w Biedronkach, Lidlach czy hipermarketach spodziewać się specjalnych maszyn do wrzucania butelek oraz puszek. Te w zamian prawdopodobnie będą wydawać bony. Jednak nie mogą to być tylko kupony na zakupy w danym sklepie. Przepisy jasno to precyzują.

Faktyczny sposób realizacji tego zwrotu będzie uzależniony od możliwości technicznych automatów do zwrotu butelek lub możliwości organizacyjnych danego punktu zwrotu. Niemniej, zgodnie z wcześniej wspomnianą ustawą, kaucja musi być zwracana w formie pieniężnej. Jeżeli automat będzie wydawał bon to będzie musiała być zapewniona możliwość spieniężenia go, np. w kasie sklepu. informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Oznacza to, że jeśli dostaniemy bon, to nie musimy go wykorzystywać na zakupy w danym sklepie. Biedronka czy Lidl będą miały obowiązek spieniężenia takiego kuponu.

Kaucją objęte są:

plastikowe butelki jednorazowego użytku do 3 litrów – 50 gr

puszki metalowe do 1 litra – 50 gr

szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra – 1 zł

Co ważne, zasady nie będą dotyczyć opakowań, które znajdowały się w sprzedaży przed 1 października 2025 roku. Tym samym zbieranie już teraz butelek lub puszek nie ma żadnego sensu. I tak nic za nie nie dostaniemy. Na opakowaniach musi znajdować się odpowiednie oznaczenie.