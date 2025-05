Dla Trumpa nawet filmy są zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego

Przemysł filmowy w Ameryce umiera bardzo szybko. Inne kraje oferują różnego rodzaju zachęty, aby odciągnąć naszych filmowców i studia od Stanów Zjednoczonych. Hollywood i wiele innych obszarów w USA jest dewastowanych. Jest to wspólny wysiłek innych narodów, a zatem zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Jest to, oprócz wszystkiego innego, przekazywanie wiadomości i propaganda! W związku z tym upoważniam Departament Handlu i Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych do natychmiastowego rozpoczęcia procesu wprowadzania 100% taryfy celnej na wszystkie filmy przyjeżdżające do naszego kraju, które są produkowane w innych krajach. CHCEMY, ABY FILMY ZNÓW POWSTAWAŁY W AMERYCE!

napisał Donald Trump na platformie Truth Social.