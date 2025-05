Uratowała legendarne gry. Wszyscy myśleli, że przepadły

Fallout 1 i 2 uratowany od zapomnienia

W kwietniu 2025 r. Tim Cain, reżyser, producent i główny developer pierwszego Fallouta, w wywiadzie z Gamesradar rozpaczał z powodu straty materiałów związanych z postapokaliptycznym RPG. Po odejściu z firmy Interplay, Cain był uwikłany w potencjalną batalię prawniczą i aby uniknąć kłopotów, były pracodawca nakazał mu zniszczyć wszystkie materiały źródłowe związane z Falloutem – w tym notatki ze spotkań, kod źródłowy, prototypy różnych wersji itp. Interplay w międzyczasie miał utrzymywać własne archiwum, ale okazało się, że firma nie dopilnowała swoich obowiązków i straciła wszystko. Właśnie dlatego Fallout 1 i 2 są niedostępne na konsolach czy smartfonach. Jednak teraz, po wielu latach, nastąpił przełom.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rebecca Heineman, jedna z założycielek Interplay, i programistka w tej firmie, ma kod źródłowy Fallouta 1 i 2 w swoim posiadaniu, o czym niedawno powiedziała w wywiadzie z portalem VideoGamer. Heineman pracowała w Interplay do 1995 roku i już wtedy zauważyła, że w firmie nie przykłada się dużej uwagi do archiwizacji. Firma nie miała nawet kodu źródłowego Wasteland (to taki pradziadek Fallouta – przyp. red.), a żeby go otrzymać Heineman poprosiła o pomoc znajomych z Electronic Arts (którzy byli oryginalnym wydawcą). Wtedy to zaprzysięgła sobie, że będzie tworzyła kopie zapasowe kodu źródłowego każdej gry Interplay i archiwizowała je na CD-ROM-ach, także na potrzeby portowania gier na platformę Mac (w ramach odłamu firmy zwanego MacPlay).

Kod źródłowy Fallout 1 i 2 jest więc w posiadaniu Heineman, która z chęcią by go udostępniła. Programistka jest znana z takiego altruizmu – 11 lat temu umieściła na Githubie kod źródłowy wersji Dooma z konsoli 3DO. "Napisałam ten kod – więc udzieliłam sobie pozwolenia sama i zapytałam jedynie id Software, czy nie mają nic przeciwko". Odnośnie Fallouta, Heineman zdaje sobie sprawę, że to Bethesda musi udzielić jej pozwolenia, ale jeszcze nie zapytała firmy. "Mam to na liście spraw do zrobienia" – powiedziała w wypowiedzi dla PC Gamer.