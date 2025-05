Xbox podnosi ceny. Za gry zapłacimy krocie

Posiadacze Xboxów oraz PC-tów nie mają powodów do zadowolenia. Microsoft ogłosił, że podnosi ceny. Podwyżki dotyczą zarówno konsol, licznych akcesoriów, jak i gier produkowanych bezpośrednio należących do firmy z Redmond. Szczególnie te ostatnie mogą być bolesne dla portfeli graczy.

Xbox podnosi ceny

Zmiana wchodzi w życie niemal na całym świecie, w tym także w Europie. Przede wszystkim droższe będą same konsole. Ich nowe, oficjalne ceny to:

Jednak najgorzej w tym wszystkim brzmi informacja o podwyższeniu cen za gry first-party, czyli produkowane przez studia należące do Microsoftu. Mowa między innymi o Bethesdzie czy też Activision Blizzard. W tym wypadku nowe ceny to 79,99 dolarów. Mają one obowiązywać od okresu wakacyjnego. Dla Polaków oznacza to prawdopodobnie gry w cenie około 350 zł.