Rząd szykuje zmiany w pensjach milionów Polaków. Zacznie się 1 stycznia

Szacuje się, że płacę minimalną otrzymuje dzisiaj około 3 mln Polaków. Problem polega na tym, że dzisiaj wliczają się do niej różnego rodzaju premie i nagrody. Dlatego rząd chce, aby płaca minimalna została zrównana z wynagrodzeniem zasadniczym. Oznacza to, że podstawowa pensja musiałaby wynosić tyle, ile określają przepisy o płacy minimalnej, więc mogłyby być wliczane do niej żadne dodatki.