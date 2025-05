Składany iPhone. Wiemy, kiedy się go spodziewać i co kryje w środku

Składany iPhone poważnie zmieni strategię Apple

Według raportu, jaki opublikował portal The Information, Apple zmienia strategie wydawniczą iPhone’ów. W 2026 roku mają się ukazać modele iPhone 18 Pro oraz iPhone 18 Air oraz nowy, składany iPhone. Tymczasem standardowy model iPhone 18 wraz z następnym iPhone SE mają trafić do sprzedaży na wiosnę 2027 r. To wydawnicze przetasowanie podyktowane jest rozrastającym się portfolio telefonów, jakie wydaje Apple w trakcie jednego roku.