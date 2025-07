nubia chce namówić Polaków do gier. Te tanie telefony Was przekonają?

Gamingowe sprzęty zwykle mogą kojarzyć się z „podatkiem za RGB” – nie są tanie, ale cena potrafi przerastać jakość, bo bez tych słynnych, kolorowych światełek można spokojnie wydać czasem mniej za tę specyfikację. To zjawisko jest obecne głównie przy komputerach i peryferiach, ale mam wrażenie, że jest na tyle mocne, że ten „gamingowy” przymiotnik stał się raczej wadą niż zaletą. Czy pomoc może nadejść od strony mobilnego grania?

Dalsza część tekstu pod wideo

Tani smartfon gamingowy

nubia pokazała właśnie na naszym rynku dwa nowe smartfony, które mają szansę odczarować trochę kategorię sprzętów dla graczy oraz przekonać do siebie nawet innych użytkowników. Wspomniane modele to nubia Neo 3 5G i Neo 3 GT 5G, które kosztują bazowo raptem 999 i 1399 złotych, a w pierwszych dniach sprzedaży ta cena zostanie jeszcze w obu przypadkach obniżona o 100 zł. Do tego modele te na dniach powinny być już dostępne w popularnych sieciach sprzedażowych, takich jak Avans, Media Expert, Electro.pl, RTV EURO AGD, OleOle!, x-Kom, Komputronik oraz u operatorów i na stronie producenta. Wiemy już, że jest tanio, ale czy warto?

Nie miałem okazję przetestować jeszcze tych urządzeń, ale miałem je przez chwilę w rękach i trzeba przyznać, że na pierwszy, bardzo krótki rzut oka, prezentują się one bardzo ciekawie. Moim zdaniem łączą sobie elegancję, prostotę i gamingowy sznyt, który jednak nie jest tu przytłaczający. A co znajdziemy w środku?

Specyfikacja

Model GT posiada 6,8-calowy ekran OLED (120 Hz, 2392×1080), system chłodzenia z wykorzystaniem komory parowej o powierzchni 4083 mm² i ulepszony względem poprzednika akumulator (pojemność 6000 mAh) z funkcją szybkiego ładowania (do 33W). Do tego urządzenie wyposażono w stereofoniczne głośniki z DTS:X Ultra oraz silnik wibracyjny Z-axis. Sercem smartfona jest natomiast układ UNISOC T9100, wspierany przez 24 GB RAM, (choć niestety połowa z tego to pamięć wirtualna) i 256 GB pamięci wewnętrznej. Całość jest także optymalizowana przez AI. Na pokładzie znajdziemy też podwójny aparat główny 50 Mpix oraz 16 Mpix aparat przedni.

nubia Neo 3 5G posiada wyświetlacz LCD o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości FHD+ i odświeżaniu do 120 Hz. Do tego 8-rdzeniowy układ Unisoc T8300, 20 GB RAMu (8+12 wirtualnego), podwójny aparat główny 50 Mpix, aparat przedni 16 Mpix, akumulator 6000 mAh z ładowaniem do 33W. Jest także system chłodzenia, który odprowadza ciepło. W obu przypadkach na obudowie znajdziemy też dodatkowe przyciski haptyczne. W trybie horyzontalnym służą oczywiście jako przyciski do grania.

nubia Flip i inne

Nowości jest więcej. Na polski rynek mają też trafić inne, ciekawe nowości z logo nubii. To składana nubia Flip 2 5G, fotograficzna nubia Focus 2 Ultra 5G oraz muzyczna nubia Music 2. Szczegóły specyfikacji i dostępności mamy poznać już niedługo, ale wy możecie już podejrzeć jak te nowości prezentowały się podczas konferencji prasowej marki nubia w Polsce.