Smartfony Oscal debiutują w Polsce. Są tanie i niezawodne

Chcemy, aby każdy użytkownik mógł korzystać z niezawodnego, dobrze zaprojektowanego smartfona bez konieczności sięgania po najdroższe rozwiązania. OSCAL to marka dla osób, które szukają solidnych, wydajnych i dobrze zaprojektowanych smartfonów w dobrej cenie. To urządzenia stworzone z myślą o realnych potrzebach – niezawodne, nowoczesne i gotowe by dotrzymać kroku nawet najbardziej wymagającym użytkownikom technologii mobilnych.

Dla wymagających: Oscal Pilot 1 i seria Marine

Oscal Pilot 1 to jeden z najciekawszych pancerników na tej półce cenowej. Ma duży ekran 6,67 cala (IPS, 90 Hz, 700 nitów), a napędza go procesor MediaTek Helio G81 , wspierany przez 6 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej . Na szczególną uwagę zasługuje potężna bateria o pojemności 15000 mAh , która pozwala nawet na 71 dni czuwania i może służyć jako powerbank.

Urządzenie spełnia normy IP68 , IP69K i MIL-STD-810H , więc nie straszne mu upadki, kurz, woda czy ekstremalne temperatury. Główny aparat ma 50 Mpix i korzysta z matrycy Samsung ISOCELL oraz funkcji AI Magic Eraser . Aparat do selfie to z kolei jednostka o rozdzielczości 32 Mpix . Na pokładzie znalazł się też Android 14 z autorską nakładką DokeOS oraz praktyczne dodatki, jak NFC i mocna latarka LED o zasięgu do 18 metrów.

Dla codziennych użytkowników: Tiger 12 i Tiger 13

Tiger 13 to krok dalej. To model z 5G, ekranem 6,67 cala HD+ (90 Hz) i procesorem Unisoc T760. Ma 8 GB RAM-u z opcją rozszerzenia o kolejne 8 GB pamięci wirtualnej oraz 256 GB pamięci masowej, którą można powiększyć nawet do 2 TB. Na pokładzie znalazł się zestaw aparatów z główną jednostką 50 Mpix, wspieraną przez dwa dodatkowe aparaty do zdjęć makro i portretowych, a także możliwość nagrywania wideo w 4K. Całość uzupełnia Android 14 z nową wersją nakładki DokeOS, głośniki stereo, NFC, Bluetooth 5.2 i bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 18 W.