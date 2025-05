Apple wznowi wycofany gadżet. To przez iPhone 17 Air

Akumulator MagSafe wraca?

iPhone 17 Air to nowy model iPhone'a o zmniejszonych gabarytach, który ma być najcieńszym iPhone'em w historii. Grubość jego korpusu ma wynosić zaledwie 5,5 milimetra. Jednak uszczuplenie wymiarów wiąże się z kompromisem. Jak donosi portal The Information, najnowsze badania Apple wykazały, że odsetek potencjalnych użytkowników, którzy będą mogli korzystać cały dzień z iPhone 17 Air bez potrzeby ładowania – zmniejszy się. Mówimy tu o spadku z progu 80–90 proc. do 60–70 proc. W związku z tym Apple ma ponownie wydać akcesorium, które zostało wcześniej wycofane. Mowa o akumulatorze MagSafe Battery Pack.