Robią inny Oblivion. Nie spodziewasz się, jak zareagowała Bethesda

Skyblivion - pracownik Bethesdy mówi o projekcie

Call of Duty: Black Ops 6 Gra XBOX ONE (Kompatybilna z Xbox Series X)

Call of Duty: Black Ops 6 Gra XBOX ONE (Kompatybilna z Xbox Series X)

Kingdom Come Deliverance Royal Edition Gra PS4

Kingdom Come Deliverance Royal Edition Gra PS4

The Sims 4: Miejskie życie Gra PC

The Sims 4: Miejskie życie Gra PC

Niedawno Bethesda wydała wideobloga z udziałem Dana Lee, głównego artysty zajmującego się remasterem Obliviona. Co ciekawe, w filmiku Bethesdy, Lee wypowiadał się na temat Skybliviona i były to same superlatywy: