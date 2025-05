Polacy regularnie tracą pieniądze z karty. Dane nie kłamią

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że cyberprzestępcy czyhają na nasze pieniądze oraz dane. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak ogromna jest to skala. Na swój sposób pokazuje to raport Narodowego Banku Polskiego, który na podstawie danych otrzymanych od banków ustalił, jak wiele transakcji oszukańczych było w czwartym kwartale 2024 roku.

Tak oszukują Polaków

Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key C NFC

Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key C NFC

Do tego musimy jeszcze wspomnieć o transakcjach oszukańczych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych, raportowanych przez banki. Tych było w sumie 103,1 tys., z czego 83,8 proc. przeprowadzono za pomocą kart płatniczych, a 16,2 proc. poleceniami przelewu. To spadek o 5,3 proc. Ich łączna suma wyniosła ponad 160 mln zł, co również jest kwotą niższą, ale o 5,9 proc.