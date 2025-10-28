Bezpieczeństwo

Lepiej zadzwoń. Ten prosty trik uratuje twoje oszczędności

Przed kolejnym oszustwem ostrzega Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu. "Jeśli otrzymujesz za pośrednictwem komunikatora internetowego prośbę o pożyczkę i wysłanie kodu BLIK, nie działaj pochopnie".

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:10
Wystarczy jeden telefon do znajomego

Ważne jest to, aby nie generować z automatu kodu, z tego tylko powodu, że znajoma osoba poprosiła nas o to za pośrednictwem WhatsAppa lub Messengera. To, co należy w takiej sytuacji zrobić, to sprawdzić, czy aby na pewno, osoba, która do nas napisała, potrzebuje tego typu wsparcia. Należy to zrobić przez bezpośredni kontakt — jeden telefon, a zaoszczędzi nam niepotrzebnych nerwów i uratuje przed kradzieżą nasze pieniądze. 

Tylko w ten sposób możemy zweryfikować, czy faktycznie korespondujemy ze znajomym, czy też mamy do czynienia z oszustem internetowym. 

Niestety, 23-letnia mieszkanka powiatu nie zastosowała tej rady i straciła bezpowrotnie 4000 złotych. Całą sprawę zgłosiła już po fakcie na policję. Oszust, podszywając się pod jej dobrego znajomego, wysłał wiadomość, że pilnie potrzebuje finansowego wsparcia. Zaproponował łatwy sposób przekazania pieniędzy za pomocą wygenerowania kodu w systemie płatności elektronicznej. Przekazany kod wystarczył, aby sprawca mógł natychmiast wypłacić pieniądze. Nie jest to odosobniony przypadek — oszuści tego typu działają na terenie całego kraju, licząc na szybki zarobek. 

Policja apeluje, aby zawsze mieć czas na wykonanie tego jednego telefonu do znajomego, aby zweryfikować jego prośbę o pieniądze. W takiej sytuacji warto zachować spokój i nie działać pod wpływem emocji lub presji rzekomych bliskich. 

Image
telepolis
oszustwo internetowe internetowe oszustwo oszustwo na blika oszustwo na znajomego
Zródła zdjęć: EugeneEdge / Shutterstock
Źródła tekstu: mazowiecka.policja.gov.pl