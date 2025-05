Huawei pokaże nowe smartwatche. Możesz je wygrać w konkursie

Sprzęt

Wielkimi krokami zbliża się polska premiera najnowszych inteligentnych zegarków firmy Huawei. Już 15 maja 2025 roku na rynek trafią wyczekiwane modele z nowej generacji serii Huawei Watch Fit oraz flagowa linia Huawei Watch 5. Z tej okazji oficjalny sklep internetowy huawei.pl rozpoczyna wielkie odliczanie i zaprasza wszystkich entuzjastów technologii do udziału w specjalnym konkursie. To dobra szansa, by powitać nowości z zegarkiem na ręku... i to niemal za darmo.