USA atakowane przez obrzydliwych mięsożerców. Do walki użyto kastratów

Teksańska masakra z mięsożernymi muchami — wejdą w każdą ranę

U podstaw kryzysu leży wyjątkowa biologia owadów, które swoje jaja składają w otwarte rany ssaków, a wykluwające się larwy dosłownie zjadają żywe tkanki gospodarza, prowadząc nieleczone zwierzę do śmierci w ciągu zaledwie kilku tygodni. Skala niebezpieczeństwa jest ogromna – podczas poprzednich plag, amerykański przemysł hodowlany szacował straty nawet na miliardy dolarów.

W jednym z wywiadów Michael Bailey, prezes-elekt Amerykańskiej Weterynaryjnej Izby Lekarskiej, przyrównał tempo, w jakim muchy są w stanie wykończyć zwierzę, do horroru: „Tysiącfuntowa krowa może umrzeć w dwa tygodnie”.

Plan działania amerykańskiego Departamentu Rolnictwa przypomina scenariusz science fiction

Zamiast chemikaliów sięgnięto po metodę sterylnych owadów. Polega ona na masowym hodowaniu i napromieniowaniu samców, które po uwolnieniu z samolotów w dużych ilościach (nawet 400 mln tygodniowo) mają sparować się z dzikimi samicami. Gdy samica zniesie jaja po spotkaniu ze sterylnym samcem, larwy się nie wyklują, co prowadzi do powolnego wygaszenia populacji much.