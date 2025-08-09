Asus ExpertBook P3 to matowe arcydzieło z czerwonym serduszkiem

Asus ExpertBook P3 stawia na pragmatyzm i procesory AMD, a więc te „od czerwonych”

Nowy ExpertBook P3 oparty jest o procesory AMD Ryzen AI 7 PRO, oferujące wsparcie dla rozwiązań AI nie tylko przyspieszając codzienne zadania, ale także umożliwiając korzystanie z zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji, takich jak inteligentne tłumaczenia, automatyczne podsumowania spotkań czy zaawansowana redukcja szumów podczas wideokonferencji. Dopełnieniem jest preinstalowane, firmowe narzędzie ASUS ExpertMeet, które znacząco podnosi efektywność współpracy zdalnej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Matowy ekran 2,5K o częstotliwości odświeżania do 144 Hz gwarantuje wyraźny, szczegółowy obraz niezależnie od warunków oświetleniowych. Laptop wyposażono w pojemną baterię 70 Wh (18,5 godzin pracy) wspierającą szybkie ładowanie przez USB-C oraz w rozbudowany zestaw portów – do dyspozycji użytkownika są m.in. dwa porty USB 3.2 Gen 2 (Type-C), dwa USB 3.2 Gen 1 (Type-A), HDMI 2.1, Ethernet i wyjście audio, co ułatwia współpracę ze sprzętem biurowym i akcesoriami.

Solidny, metalowy korpus oraz spełnienie norm wytrzymałościowych MIL-STD-810H sprawiają, że sprzęt sprawdzi się w podróży i różnorodnych warunkach pracy. Wysoki poziom zabezpieczeń zapewnia zestaw ASUS ExpertGuardian, autoryzacja biometryczna przez Windows Hello i czytnik linii papilarnych, a także sprzętowy moduł TPM 2.0. Model dostanie też długie wsparcie (5 lat aktualizacji BIOS i sterowników).