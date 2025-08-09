PS5 w końcu ma szansę stać się konsolą nowej generacji. Zmiany w 2026
W przyszłym roku, prawdopodobnie pod koniec swojego cyklu życia, PlayStation 5 w końcu ma szansę stać się konsolą nowej generacji.
Chociaż PlayStation 5 sprzedaje się dobrze i miażdży pod tym względem Xboxa, to czasami można odnieść wrażenie, że nie jest to konsola nowej generacji. Dlaczego? Ponieważ wielu deweloperów wciąż aktywnie wspiera PS4, cały czas wydając swoje gry na urządzenie poprzedniej generacji. To ma się zmienić w przyszłym roku.
Koniec wsparcia dla PS4
W przyszłym roku kilku deweloperów ma ostatecznie porzucić wsparcie dla PlayStation 4. Jednym z nich jest HoYoverse, czyli wydawca niezwykle popularnej gry Genshin Impact. Ta już w przyszłym roku przestanie działać na PS4. Decyzja miała być podyktowana kwestiami technicznymi.
Jednak HoYoverse, jak wynika z raportu GamesIndustry, nie jest jedynym deweloperem, który gotowy jest w końcu porzucić konsolę poprzedniej generacji. Na podobny krok mają zdecydować się także inny twórcy. Niektórzy również z powodu technicznych, a inni dlatego, że PS5 ma w końcu tak dużą bazę użytkowników, że opłacalnym jest skupienie się już tylko na nich.
Szkoda, że dzieje się to praktycznie już pod koniec życia tej generacji konsol. Standardowy cykl życia PlayStation to 7 lat. PS5 trafiła na sklepowe półki w 2020 roku, więc za 2 lata powinniśmy spodziewać się kolejnego modelu.