PKO BP już jutro zmienia zasady. Oto wszystko, co musisz wiedzieć

Od 6 maja PKO BP wprowadza nowe limity dzienne na przelewy w serwisie internetowym iPKO . Dla kont w złotych limit domyślny wynosi 10 tys. zł , a klient może go samodzielnie obniżyć lub podwyższyć nawet do 300 tys. zł.

Jak wyjaśnia PKO, jest to reakcja na działania cyberprzestępców , która ma wzmacniać ochronę pieniędzy klientów przed wyłudzeniami przez oszustów. Bank przekonuje, że limity na przelewy to powszechny w bankowości elektronicznej sposób zabezpieczania kont i oszczędności.

Limity w PKO BB – co się do nich wlicza?

Limity przelewów w iPKO od 6 maja:

Jak podwyższyć limit przelewu w iPKO?

Żeby podwyższyć limit z ustanowionej przez bank wartości domyślnej do własnej (nie wyższej niż wysokość limitu maksymalnego) wystarczy, że klient po zalogowaniu do iPKO przejdzie do: „Ustawień”, a następnie do zakładki „Limity płatności” i dalej do „Limity przelewów z konta”.