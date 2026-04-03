Kryptowaluty znowu na celowniku. Tym razem skradziono miliard złotych

Drift Protocol, reklamujący się jako największa otwartoźródłowa giełda na Solanie, padł w ostatnich dniach ofiarą cyberataku. W pierwszym komunikacie platforma poinformowała, że wpłaty i wypłaty zostały natychmiast wstrzymane. Zespół dodał też wtedy, że współpracuje z firmami zajmującymi się bezpieczeństwem by ograniczyć skutki ataku, podkreślając przy tym, że "to nie jest primaaprilisowy żart"

Skradzione środki zmieniono na USDC i przerzucono do Ethereum

Początkowo skala strat była niejasna, ale z czasem pojawiły się znacznie wyższe i coraz bardziej zbieżne szacunki. Pierwsze informacje (m.in. CertiK) wskazywały na ponad 130 milionów dolarów, ale nowsze analizy od Elliptic i TRM Labs są mniej optymistyczne, bo mówi się o kwocie 285-286 milionów dolarów. Przy aktualnym kursie to ponad miliard złotych.

W nowszych komunikatach zespół Drift przekazał, że zidentyfikowano ważne informacje dotyczące podmiotów powiązanych z atakiem i że rozpoczęto wysyłanie wiadomości on-chain do portfeli Ethereum, na których znajdują się skradzione aktywa. To sugeruje, że platforma nie ogranicza się już tylko do gaszenia pożaru, ale próbuje również wywrzeć presję na napastnikach i wesprzeć dalsze śledzenie przepływu środków.

Jak przebiegał atak? Kilka niezależnych analiz wskazuje, że napastnik miał wykorzystać kombinację przejęcia uprawnień administracyjnych, operacji związanych z tzw. durable nonce i stworzenia rynku dla bezwartościowego tokena, który posłużył jako fałszywe zabezpieczenie do wypłaty realnych aktywów. Pojawiły się też podejrzenia o powiązania z hakerami z Korei Północnej. Trzeba jednak podkreślić, że nie są to oficjalne informacje.