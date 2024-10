Konduktorzy dostaną parasolki. Nie na deszcz, ale do... obrony

Japonia wprowadza do swoich pociągów nietypowy sprzęt, który na pierwszy rzut oka może wydać się nawet niektórym lekko absurdalny. Chodzi o pancerne parasole, które wkrótce dostaną wszyscy konduktorzy. Mają one za zadanie chronić, pracowników oraz pasażerów, przed nożownikami.

Pancerne parasole dostaną konduktorzy West Japan Railway co., w rejonie Osaki i Kioto. Pierwsze tego typu urządzenia będą rozdawane już w listopadzie.

Okazuje się, że parasolki są naprawdę skutecznym narzędziem obrony. A w dodatku, wyglądają całkiem elegancko. Są wykonane ze specjalnej tkaniny, która posiada szereg przydatnych właściwości. Jest odporna na cięcie i w dodatku półprzezroczysta, aby broniąca się osoba mogła dokładnie widzieć ruchy napastnika. Parasolki są bardzo lekkie, a po rozłożeniu ich średnicza to trochę powyżej metra.

Mają zastąpić dotyczasowe tarcze, kamizelki oraz rękawice.

